Première recrue de l’été, Vitinha est l’une des satisfactions du début de saison du PSG. Le milieu de terrain portugais (22 ans) réalise de très bonne performance au côté de Marco Verratti dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier. Pour son premier match de Ligue des champions sous le maillot des Rouge & Bleu, contre la Juventus, l’ancien de Porto a été l’un des meilleurs parisiens sur le terrain. Deux jours avant le déplacement au Maccabi Haïfa, Vitinha s’est confié à PSG TV. Ses premiers pas dans le club, la Ligue des Champions…Extraits choisis.

Son ressenti sur ses premiers pas au PSG

« J’ai été très bien accueilli. J’ai vraiment senti qu’on me voulait. Pour un joueur qui vient de l’étranger, sentir cet accueil incroyable et cette chaleur humaine est un véritable bonheur parce que vous arrivez dans un endroit où vous sentez que tout le monde vous veut. C’est ce que j’ai ressenti depuis le début et ça continue. C’est un début parfait.«

Son adaptation

« La vérité, c’est que mon adaptation a été très facile. Tous les joueurs ont été très attentionnés, ils ont tous été d’une grande aide. J’ai, dès le début, pu leur parler comme si je parlais à n’importe lequel de mes autres amis. Quand c’est comme ça, les choses sont beaucoup plus faciles, en-dehors et sur le terrain aussi. Danilo et Nuno, m’ont particulièrement aidé. Je les connaissais déjà à mon arrivée. Ce sont deux personnes extraordinaires, en plus d’être des footballeurs incroyables. Ils m’ont fait me sentir chez moi.«

Rapidement créé des connexions avec ses nouveaux coéquipiers

« Je suis très heureux que cela se passe ainsi. Nous nous sommes rapidement compris. C’est très facile. Je me suis senti chez moi, à l’aise sur le terrain, à l’aise en jouant avec mes nouveaux coéquipiers parce que les choses se passent naturellement et aussi grâce à mon style de jeu, qui consiste à vouloir toucher le ballon, à être très mobile. Les choses se sont bien passées dès le début. Ce n’était pas parfait, mais presque. J’ai senti une bonne connexion avec tous mes coéquipiers et le ballon a vraiment bien circulé. Jusqu’à présent, l’objectif est de poursuivre sur cette lancée individuellement et en équipe. C’est la seule façon d’accomplir de grandes choses.«

Le déplacement au Maccabi Haïfa

« Je suis prêt pour débuter n’importe quel match, que ce soit contre le Maccabi Haïfa, la Juventus, ou encore Benfica que nous allons rencontrer. Ce sont des matches de Champions League et lors de ces rencontres, nous voulons nous sentir bien sur le terrain. C’est une grande compétition qui nous fait vibrer. »

Sa compréhension du Français

« Je pense que beaucoup de mots sont un mélange. Il y a beaucoup de mots similaires à l’anglais, au portugais, à l’espagnol. Moi qui connais bien l’anglais et le portugais, bien sûr, et un peu d’espagnol, je réussis à comprendre la plupart des choses que j’entends. Au quotidien, j’essaie de parler un maximum et je me trompe sur beaucoup de choses mais les gens me corrigent et j’apprends ainsi. Il faut essayer. Je sens que je peux déjà avoir une conversation plus ou moins normale en français, même si je fais encore beaucoup de fautes. J’essaie de parler toujours plus pour progresser.«