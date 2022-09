Après son tacle rugueux en toute fin de match contre Brest (1-0), Presnel Kimpembe a ressenti une douleur à la cuisse gauche. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier expliquait que son défenseur central souffrait d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et qu’il était forfait pour les deux prochains matches du PSG, contre le Maccabi Haïfa mercredi et Lyon dimanche. Depuis, le diagnostic a été affiné. Le titi parisien souffrirait d’une déchirure de l’Ischio-jambier de la cuisse gauche et il devrait manquer au moins un mois de compétition selon l’Equipe. Une longue indisponibilité qui pourrait pousser Christophe Galtier à changer de système de jeu ?

Les automatismes doivent encore être travaillés dans le système à trois défenseurs

Pas du tout selon le Parisien. Même si le PSG ne possède que quatre défenseurs centraux de métier dans son effectif, Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos et El Chadaille Bitshiabu, « au club, on estime que ce contretemps n’est pas un motif suffisant pour repasser dans un système à quatre défenseurs et, ainsi, mettre un frein aux trois derniers mois de travail dans ce nouveau système qui sied bien aux Parisiens, même s’ils doivent encore y développer quelques automatismes. » Pour remplacer le titi parisien, le candidat est tout trouvé, Danilo Pereira. Le Portugais (31 ans) a prouvé sa valeur à ce poste à plusieurs reprises et a encore offert une très belle prestation en défense contre Brest.

Derrière Kimpembe, Marquinhos, Ramos, des solutions limitées

Avec le départ d’Abdou Diallo à Leipzig, Presnel Kimpembe est le seul profil de l’effectif qui se prête à ce poste d’axial gauche. « Les solutions pour maintenir ce système à trois centraux ne sont pas infinies pour le PSG. Toutes impliquent qu’un joueur, au moins, joue à un poste inconfortable. » Danilo Pereira, placé en axial gauche contre Toulouse, avait été un peu plus en difficulté. Marquinhos pourrait aussi jouer axe gauche, comme il le faisait – dans une défense à quatre – avec Thiago Silva. Nordi Mukiele est une solution pour la défense à trois, mais plutôt axe droit. Cela nécessiterait « forcément un décalage pour Ramos ou Marquinhos« , conclut le quotidien francilien.