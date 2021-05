La Ligue 1 est plus palpitante que jamais cette saison. À trois journées de la fin, le PSG et Lille sont en course pour le titre de champion de France. Les Lillois ont un point d’avance sur le PSG. Burak Yilmaz, attaquant du LOSC, ne veut pas parler du titre. Il a quand même encensé les deux superstars du PSG, Neymar et Kylian Mbappé.

“Ce sont les deux meilleurs joueurs mondiaux, notamment Mbappé, je les aime bien, je les suis. La performance est plutôt de finir devant Paris et non devant les joueurs. Aujourd’hui, on n’est pas champion. Je ne me sens pas à l’aise aujourd’hui pour parler du titre, avoue l’international turc en conférence de presse. Je vous répondrai à la fin des matches. On a une équipe exceptionnelle au Losc, on a des très bons joueurs, un très bon entraîneur et un très bon staff. Il y a un travail d’équipe au global. Je ne veux pas entrer dans le détail des noms.“