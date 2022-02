Domenech : « Le PSG a fait ce qu’il fallait avec la manière »

Le PSG a été au rendez-vous hier soir – au Parc des Princes – lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0) contre le Real Madrid. Grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes du match pour valider la domination parisienne. Raymond Domenech a aimé la prestation des Parisiens.

« Il fallait gagner ce match-là. Maintenant, le Real est obligé de gagner. Pour l’emporter, ils sont obligés de jouer. Là, ils n’ont pas joué. Ils se sont dit, match nul c’est bien, on gagne chez nous dans ce match où il n’y a plus de but à l’extérieur. Le fait qu’il soit obligé de jouer va mettre les attaquants du PSG dans les meilleures conditions, pense Domenech dans l’Equipe de Greg. C’est là où Paris peut être efficace, jouer le contre. S’ils sont solides au milieu et derrière comme hier, moi je ne suis pas inquiet pour le retour. Ils ont fait ce qu’il fallait. […]Ils ont fait ce qu’il fallait avec la manière.«