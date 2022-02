Hier soir, le monde du football attendait avec impatience l’affrontement – au Parc des Princes – entre le PSG et le Real Madrid pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Largement dominateur dans cette rencontre, le club parisien a dû attendre les dernières secondes pour s’offrir une victoire méritée (1-0).

Ce mercredi soir, RMC Sport a dévoilé les coulisses de cette belle soirée. « Un succès qui, par le scénario, a fait monter le curseur des émotions très haut, très vite chez les joueurs et le staff. » Mais le club et les joueurs n’ont pas voulu fêter cette victoire dans la démesure. Preuve en est, aucunes scènes de joie dans le vestiaire n’ont été postées sur les réseaux sociaux. Même si le PSG a réalisé une grosse performance, il n’y a pas d’euphorie « les plus anciens savent désormais que l’aspiration est plus grande. » Un membre du club a expliqué à RMC Sport : « On a pris de l’expérience. Autrefois, on en aurait peut-être fait beaucoup plus en termes de communication. On ne l’a pas fait et tout ce qu’il s’est passé est resté assez privé.«

Lionel Messi a été malheureux lors de ce PSG / Real Madrid. La Pulga a vu son penalty repoussé par Thibaut Courtois. l’Argentin « a pu apparaître un peu en retrait de la joie collective dans un premier temps« , indique le média sportif. Il sait qu’il aurait pu peser plus sur le match. Mais Messi a très vite été réconforté par son ami, Neymar.