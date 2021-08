Domenech : “Messi ? Il faut remercier le PSG !”

L’arrivée de Lionel Messi au PSG est une immense bombe dans le monde du football ! L’Argentin a rejoint le club de la capitale pour deux saisons en plus d’une en option et devrait débuter dans une dizaine de jours face à Brest en Ligue 1. Parmi tous les observateurs en France qui ont réagi à cette annonce, Raymond Domenech est lui particulièrement reconnaissant envers le Paris Saint-Germain de réaliser un tel coup !

“Messi ? Il est encore au top ! Il a encore toutes ses qualités... C’est quelque chose d’extraordinaire ! On ne peut pas douter de ses capacités sportives… ça c’est une base ! Il vient de prouver avec la Copa America que c’était encore du très haut niveau ! Mon sentiment après cette signature ? Il faut remercier le PSG ! On a tellement l’habitude de les critiquer que d’arriver à faire ce qu’ils viennent de faire, et de prendre les trois meilleurs joueurs du monde… c’est fou !”