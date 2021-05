Domenech : “On retiendra que le PSG est en finale”

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France pour la septième fois de suite en éliminant Montpellier en demi-finale hier soir (2-2, 5 t.a.b à 6). Pour Raymond Domenech, le plus important est la victoire et la qualification plutôt que la physionomie du match et les tours précédents. “La Coupe de France, c’est simple. Les tours précédents tout le monde les oublient, à la fin on retiendra que le PSG est en finale pour la septième fois de suite. Comment ils sont passés, tout le monde va s’en foutre. Pour moi, leur saison elle est ratée quoi qu’il arrive. Ils sont en finale, ce sera peut-être contre Monaco. Ce n’est pas encore joué mais arriver là en finale tout le reste c’est oublié.“