Roustan : “Mbappé est quand même impressionnant”

Kylian Mbappé a survolé la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier hier soir (2-2, 5 t.a.b à 6) avec un doublé et des accélérations dévastatrices qui ont fait très mal à la défense montpelliéraine, et à Vitorino Hilton notamment. Dans l’équipe du Soir, Didier Roustan se dit impressionné par le numéro 7 parisien. “Ce sont quand même des footballeurs d’un certain niveau. Et tu ne vois pas, hormis Mbappé et Neymar quand il est dans un grand soir, un joueur en Ligue 1 faire cette différence. […]Mbappé est quand même impressionnant même si tu peux dire qu’en face c’est un peu des charrues, mais c’est quand même des joueurs de première division. Ca manquait peut-être d’agressivité, ce n’était pas très compact.“