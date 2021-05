Pochettino : “Je suis ravi de cette performance”

Le PSG a dominé toute la rencontre contre Montpellier en demi-finale de Coupe de France mais n’a pas réussi à se mettre à l’abri et a été rejoint deux fois au score. Il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour voir le PSG se qualifier pour sa 7e finale de suite en Coupe de France, la 19e de son histoire. Au micro d’Eurosport 2, Mauricio Pochettino s’est dit fier de la performance de son équipe même s’il aurait préféré ne pas passer par les tirs au but.

“C’était vraiment un match difficile. Montpellier est une très bonne équipe. L’approche des matches dans cette compétition est très différente. Je pense que nous avons bien joué, franchement c’est dommage d’avoir dû passer par la séance de tirs au but. Mais je suis vraiment fier de mes joueurs, des efforts. On peut maintenant se projeter sur la finale de mercredi. Neuf changements dans la composition ? Le PSG a un très grand effectif. Tous les joueurs méritent de jouer. On était déçu de la performance contre Rennes, certains joueurs étaient fatigués. […]Je suis ravi de cette performance, il faut être compétitif dans cette saison difficile et avoir tous les joueurs concentrés.“

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a expliqué la raison de la présence de Neymar sur le banc au coup d’envoi. “Neymar n’était pas en condition de débuter, il avait de la fièvre et était enrhumé. Si le match avait été fini d’avance il n’aurait pas joué. C’est dommage qu’il prenne un jaune.” Un carton jaune qui va priver Neymar de la dernière journée de Ligue 1 contre Brest.