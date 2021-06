Domenech trouve maladroit les propos de Benzema souhaitant Mbappé au Real Madrid

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, l’avenir de Kylian Mbappé est encore flou. En cas de départ, l’une des destinations annoncées par la presse serait le Real Madrid, désireux de s’attacher les services de l’international français. Il y a quelques jours l’attaquant madrilène, Karim Benzema, s’est exprimé sur une éventuelle arrivée du joueur de 22 ans. “Que lui vienne au Real, ce serait ça l’idéal. Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s’il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi.“ Sur le plateau de l’EDS, Raymond Domenech a estimé que les propos de l’attaquant du Real Madrid étaient maladroits alors que l’équipe de France prépare actuellement l’Euro.

“On est en Equipe de France. Il prépare l’Euro et il vient de revenir. Avec l’Equipe de France, on parle que de lui et de son adaptation, et lui il nous ramène au Real Madrid. Didier Deschamps doit être comme un fou. Il ne va pas en parler mais c’est complètement remettre des parasites au milieu. C’est pour cela que tous les sélectionneurs veulent toujours que les joueurs sachent où ils vont avant une grande compétition et que tout soit réglé”, a déclaré Raymond Domenech sur le plateau de l’Equipe du Soir. “C’est une pollution permanente, on ne va parler que de ça. On a parlé de Benzema jusqu’à présent et maintenant on va parler de Benzema et Mbappé au Real. Puis, on va attendre que Mbappé lui réponde. Mais on joue l’Euro, je trouve ça d’une maladresse sans nom. C’est dommage parce que jusqu’à présent Karim avait fait ce qu’il fallait pour revenir dans de bonnes conditions. Il n’avait qu’une seule chose à répondre : ‘On joue le championnat d’Europe et on aura le temps de parler de ça à un autre moment’. Et personne ne lui en aurait voulu. C’est une maladresse.”