Pour Roustan, la déclaration de Mbappé ne signifie pas qu’il prolonge au PSG

“La France n’est pas le meilleur Championnat du monde, mais il est de ma responsabilité, en tant que joueur français, d’aider ce Championnat à grandir.” Cette phrase de Kylian Mbappé dans Esquire signifie-t-elle que l’attaquant de 22 ans entend rester au PSG ? Pour Didier Roustan, elle n’augure de rien du tout… “Quand je lis ça, je ne me dis pas “Ouf! Il signe”. On n’est pas là quand il le dit. Tu sais, les interviews… Je pense qu’il sait où il veut aller, qu’il veut une équipe compétitive, une équipe capable d’aligner tout ce qu’il désire. S’il part au Real Madrid ou ailleurs on ne va pas lui mettre dans le nez cette phrase là”, a commenté le journaliste sur le plateau de l’EDS hier soir.