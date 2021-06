Katoto forfait pour France / Allemagne

Convoquée avec l’Equipe de France féminine pour disputer un match amical face à l’Allemagne, Marie-Antoinette Katoto sera finalement forfait pour cette rencontre face aux Allemandes. Absente depuis un mois, l’attaquante parisienne soufre d’une blessure à la cuisse. “Touchée à un ischio-jambier, l’attaquante du Paris Saint-Germain ne rejoindra pas les Bleues qui se retrouvent aujourd’hui à Molsheim (Bas-Rhin) pour la préparation du match France-Allemagne, prévu jeudi 10 juin au stade de la Meinau de Strasbourg”, a indiqué la FFF via son site internet. Elle ne sera pas remplacée dans le groupe de Corinne Diacre. Pour rappel, Perle Morroni, Sandy Baltimore, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Sara Däbritz ont été convoquées pour disputer ce match amical entre la France et l’Allemagne.