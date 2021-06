Domi : “Mbappé est une menace permanente”

Hier après-midi, l’Equipe de France a concédé le nul contre la Hongrie (1-1). Dans le secteur offensif, seul Kylian Mbappé s’est montré à son aise. L’attaquant parisien s’est procuré plusieurs occasions intéressantes et est le dernier passeur sur le but d’Antoine Griezmann. Didier Domi, ancien joueur du PSG, a encensé le champion du monde 2018.

“Celui qui confirme que c’est une menace permanente, c’est Kylian Mbappé. Tu as la plupart des actions dangereuses de l’EDF où il est directement impliqué, salue l’ancien latéral gauche pour SO FOOT. Un exemple : celle où il prend la profondeur, et trouve Benzema d’une sublime aile de pigeon qui ne termine pas au fond, car Benzema a certainement un problème de confiance. En deuxième mi-temps, c’est encore lui qui prend l’espace, qui temporise et qui donne le but à Griezmann. C’est lui qui engendre toutes les occasions de l’équipe de France.“