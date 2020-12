Après un passage de deux ans en tant que joueur (2001-2003), Mauricio Pochettino va s’asseoir – sauf énorme retournement de situation – sur le banc du PSG 18 ans après. Le technicien argentin devrait remplacer Thomas Tuchel dans les prochains jours. Didier Domi – ancien coéquipier de Pochettino au PSG et à l’Espagnol Barcelone – se réjouit de la future nomination de l’ancien entraîneur de Tottenham.

“J’adore l’idée qu’un ancien revienne à la maison, car il appartient déjà à la famille. Comme Leonardo, il apporte de la compétence tout en ayant le crédit de son passé au club. Il coche toutes les cases. Il a tout pour réussir : un bon relationnel avec les joueurs et une bonne organisation avec son staff. Il sait gérer la pression et ses idées du football collent avec Paris. Il a toutes les cartes en main, s’enflamme Domi dans une interview accordée au Parisien avant de se replonger dans ses souvenirs avec Pochettino. Il était toujours là pour le groupe et n’hésitait jamais à aller voir les jeunes. On a eu l’impression que son intégration au club et au pays a été facile.”