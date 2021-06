Donnarumma au PSG : ce qu’on en pense en Italie

Cinq années de contrat, un salaire brut de 10M€ brut par saison, plus des bonus, voilà ce qui attend à priori le gardien de but international italien Gigio Donnarumma (22 ans) au PSG. Libre contractuellement, le portier fait partie des opportunités de marché. Mais Paris se devait-il d’y aller avec Keylor Navas (34 ans) dans son effectif ? Que va-t-il se passer désormais ? En France, on est un peu circonspect, en Italie aussi.

Au micro de Sky Sport, l’ancien joueur de la Juve Giancarlo Marocchi a évoqué ainsi le transfert imminent de Gianluigi Donnarumma au PSG et son salaire : “Il y a un mois on parlait des clubs comme étant en difficulté financière. Mais avec une signature de ce genre du PSG, les gens peuvent douter : le football a-t-il l’argent ou pas ?“ Sur cette même chaîne, le journaliste Matteo Marani, amer, a estimé que le portier avait un peu vendu son âme à Mino Raiola. “Donnarumma a fait un choix, il s’est livré à son représentant qui a écrit l’histoire”, a t-il commenté. “Il va connaître de nombreux clubs, de nombreux transferts, de nombreux gains. Si vous voulez que je dise que c’est une histoire édifiante, non. C’est légal, c’est dans les règles, chacun peut faire ce qu’il veut. Je ne crois pas aux bisous des joueurs sur les écussons des équipes. Je regrette que certains joueurs le fassent, cela génère des malentendus.” Toujours sur Sky Sport, le journaliste Sandro Piccinini a estimé qu’on se dirigeait vers un prêt de la part du PSG : “J’ai du mal à imaginer que Keylor Navas, qui vient de prolonger et qui est l’idole des fans, aille sur le banc. Comme je ne peux pas imaginer Donnarumma remplaçant durablement. Pour moi un an de prêt n’est pas une hypothèse à exclure.”