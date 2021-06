Roberto Carlos : “Neymar devient une référence au PSG”

Roberto Carlos, légendaire arrière gauche de la sélection du Brésil et du Real Madrid notamment, est sous le charme de Kylian Mbappé. Membre de la direction du club madrilène, le Brésilien (48 ans) a également évoqué une possible arrivée du Parisien au Real cet été. “Je suis très fan de Kylian Mbappé. Je le remercie beaucoup de m’avoir mis dans son onze historique. C’est un joueur très important pour le monde du football, s’enflamme Roberto Carlos pour Onze Mondial. On parle beaucoup de lui au Real Madrid. Cependant, il a un contrat avec le PSG et notre philosophie est d’abord centrée sur ce que veut le joueur. Pour le moment, nous n’avons approché aucun joueur sous contrat.“

Roberto Carlos a aussi eu un mot pour son compatriote Neymar. “Neymar devient une référence au PSG. C’est clair que jouer avec Mbappé rend les choses plus simples. Neymar est un grand joueur, il s’améliore match après match. J’espère qu’il continuera dans cette dynamique, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Car un jour peut-être, le PSG imitera une équipe comme Chelsea et ira au bout dans une compétition importante comme la Ligue des Champions. Je suis heureux pour Neymar, pour sa façon de jouer et la joie qu’il dégage en jouant. Je suis sûr que les Français sont très contents avec lui.“