Kylian Mbappé est en mode “Euro”, qu’on se le dise. Présenté en conférence de presse, le champion du monde a refusé de parler de sa situation contractuelle au PSG. “Ca ne m’intéresse pas. Je suis ici pour représenter l’Équipe de France. Avec tout le respect que j’ai pour le PSG, cela ne m’intéresse pas pour le moment. Le plus important c’est l’Équipe de France et je veux uniquement parler de ça pour ne pas perturber, ni les joueurs, ni le groupe“, a répondu l’attaquant face à la presse*. “La seule question à laquelle je vais répondre sur le PSG : je n’ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG.”

Il a également été question de la tension avec Olivier Giroud qui trouvait que les ballons “ne lui arrivaient pas assez”. Kylian Mbappé s’est défendu d’une telle intention négative. “On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, tout le monde sait ce qui s’est passé, j’ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire, l’équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre préparation, on est concentrés sur le même objectif. Je l’ai vu dans les vestiaires, je l’ai félicité pour ses buts, il ne m’a rien dit. Je l’apprends dans la presse. C’est plus ça que ce qu’il a dit, il n’a rien dit de méchant. C’est un attaquant, il veut marquer des buts, il a un record qui n’est pas loin. (Relancé) Mais vous sous-entendez quoi ? Que je ne fais pas de passes à certains joueurs ? Ce sont des joueurs différents. Si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Giroud, c’est pas pareil. Mais Benzema décroche, Giroud reste devant. C’est un peu malsain cette question. On essaie de dire des choses sans le dire. Tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Giroud. Je dis que ce sont des profils différents”, a réagi le joueur du PSG et des Bleus. “On doit rester un groupe uni et s’appuyer sur nos forces. On ne pourra pas se permettre d’avoir une entrée timide vu nos adversaires, on a tout le pays avec nous.”

*Propos transcrits par RMC Sport et L’Equipe