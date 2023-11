Ce lundi, deux joueurs du PSG disputaient des matches de sélection. Et l’Italie de Gigio Donnarumma a validé son ticket pour l’Euro 2024.

Ce lundi, les matches de qualifications à l’Euro 2024 se poursuivaient. Une rencontre importante se déroulait notamment pour l’Italie de Gigio Donnarumma. De son côté, Bradley Barcola affrontait la Corée du Sud avec les Bleuets dans un match amical.

Ukraine / Italie (0-0)

Dans cette finale du groupe C, l’Ukraine et l’Italie disputaient une rencontre à très gros enjeu à Leverkusen. Deuxième du groupe à égalité de point (13) avant la rencontre, la Nazionale était devant son adversaire du soir grâce à une meilleure différence de buts particulière. Ainsi, un match nul suffisait pour une qualification directe à l’Euro 2024 l’été prochain et ainsi éviter les barrages. Titulaire et capitaine, Gigio Donnarumma a été l’un des acteurs majeurs de cette qualification de l’Italie après un match nul et vierge (0-0). Même s’il reste encore hésitant dans ses relances, le gardien du PSG est l’un des meilleurs gardiens sur sa ligne de but. Le portier de 24 ans a réalisé quatre arrêts dans cette rencontre et notamment une parade déterminante face à Mudryk à la 64e minute de jeu. Si la qualification est désormais acquise, la fin de match a été tendue pour les Italiens avec un possible penalty oublié pour l’Ukraine suite à un contact dans la surface entre Bryan Cristante et Mykhaïlo Mudryk (93′). L’Ukraine aura encore une chance de qualification lors des barrages.

Après la rencontre, Gianluigi Donnarumma a exprimé sa joie suite à cet objectif atteint : « Nous sommes très heureux. Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous sommes revenus. Nous avons beaucoup de fierté, nous remercions nos supporters qui nous ont donné un coup de main incroyable dans les dernières minutes. Cela ne s’explique pas, c’était une émotion incroyable. Maintenant, pensons à faire la fête ensemble. » Et la presse italienne a loué la prestation du gardien : « Excellent réflexe sur Sudakov à la 14e minute. Il a risqué la bourde en seconde période sur un malentendu avec Di Lorenzo, mais s’est rattrapé sur une sortie rapide sur Mudryk », analyse Tuttosport qui lui accorde la note de 6.5/10. De son côté, la Gazetta dello Sport donne la note de 7/10 à Gigio Donnarumma.

Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Di Marco – Frattesi, Jorginho (Cristante, 71′), Barella – Zaniolo (Politano, 71′, Darmian, 90′), Raspadori (Scamacca, 46′), Chiesa (Kean, 81′) Gianluigi Donnarumma : 90 minutes

Classement groupe C

Angleterre – 20 pts (+18) Italie – 14 pts (+7) Ukraine – 14 pts (+3) Macédoine du Nord – 8 pts (-10) Malte – 0 pt (-18)

Vu d’Italie : Après de multiples ralentis diffusés sur la Rai, les consultants sont globalement en accord sur le fait qu’il y avait bien penalty pour l’Ukraine. https://t.co/yXQD7CBL1b — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 20, 2023

Chance for Mudryk but Donnarumma makes a save pic.twitter.com/YDgO3g8v1u — kaher (@KaherCFC) November 20, 2023

France / Corée du Sud (0-3)

Après une défaite face à l’Autriche (0-2) dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025, l’équipe de France Espoirs disputait un match amical face à la Corée du Sud au Stade Océane du Havre. Peu utilisé par Luis Enrique ces derniers temps, Bradley Barcola débutait cette rencontre sur l’aile gauche. Mais les Bleuets ont déçu avec une large défaite sur le score de 0-3. Ils ont fait preuve de grandes maladresses en défense et d’une grosse inefficacité en attaque. L’attaquant du PSG a été le seul élément offensif remuant et percutant ( 27′, 52′, 53′, 64′) dans cette équipe dirigée par Thierry Henry.

Le XI de l’équipe de France Espoirs : Restes (c) – Matsima, I.Touré (Lukeba, 71′), Belocian – Sildillia (Locko, 62′), Ugochukwu, Akliouche (Cherki, 62′), I.Doukouré (Gourna-Douath, 71′), Barcola – Kalimuendo, Tel (Wahi, 62′) Bradley Barcola : 90 minutes

: Restes (c) – Matsima, I.Touré (Lukeba, 71′), Belocian – Sildillia (Locko, 62′), Ugochukwu, Akliouche (Cherki, 62′), I.Doukouré (Gourna-Douath, 71′), – Kalimuendo, Tel (Wahi, 62′)