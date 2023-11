PSG : Gianluigi Donnarumma revient sur sa soirée à San Siro

A l’occasion de la défaite du PSG face à l’AC Milan (2-1) sur la pelouse de San Siro, le retour de Gianluigi Donnarumma en Italie a beaucoup fait parlé. En effet, les supporters milanais ont encore en travers de la gorge le départ du gardien de but libre, pour le Paris Saint-Germain.

Gianluigi Donnarumma est actuellement mobilisé avec sa sélection nationale en Italie. L’occasion pour le gardien de but de participer à une cérémonie de trophées individuels de l’autre côté des Alpes. Rapidement au cours de la soirée de ce lundi 13 novembre, le micro a été tendu au Parisien, qui a répondu à une question sur son expérience à l’étranger, et donc au PSG : « L’expérience à l’étranger change votre façon de penser, elle vous fait grandir à tous points de vue. Cela me fait grandir sur et en dehors du terrain parce que vous changez votre façon de penser et vos perspectives. Cela m’a aidé moi, j’ai seulement bien fait« , rétorqué le portier de 24 ans. L’épisode récent vécu à San Siro pour le joueur formé à l’AC Milan a également été évoqué : « Les sifflets et les billets à San Siro ? Sur le terrain, vous essayez de ne pas vous laisser distraire par quoi que ce soit, en donnant tout ce que vous avez pour l’équipe. C’est sûr qu’après le match on le ressent davantage et on évacue ses émotions. Mais sur le terrain, on essaie de ne pas être affecté. De ce point de vue là, j’ai beaucoup progressé« , a déclaré Gianluigi Donnarumma, à l’occasion du Temple de la renommée du football italien, qui s’est tenu au Centre Technique Fédéral de Coverciano.