Ce mardi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France disputera son dernier match de groupe face à la Grèce. L’occasion pour certains joueurs du PSG de retrouver de la confiance.

Après son succès record face à Gibraltar (14-0), l’équipe de France va terminer sa phase de qualifications à l’Euro 2024 avec un déplacement sur la pelouse de la Grèce ce mardi soir (20h45 sur TF1). Déjà qualifiés et assurés d’être tête de série pour le tirage au sort de l’Euro qui aura lieu le 2 décembre prochain, les Bleus auront un objectif clair à Athènes : terminer sur un sans-faute avec une nouvelle victoire dans cette phase de poules. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait faire appel à quelques Parisiens.

Un doute sur la titularisation de Kylian Mbappé

Resté sur le banc face à Gibraltar, Lucas Hernandez a des grandes chances de retrouver une place dans le onze de départ. Reste à savoir s’il débutera en charnière centrale ou au poste de latéral gauche. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur des Bleus n’a pas voulu donner plus d’indications : « Il peut jouer aux deux postes. Quand je l’ai mis dans la liste, il était avant tout au poste d’arrière gauche. Vous verrez demain. » Mais selon L’Equipe et d’autres médias, le défenseur du PSG devrait retrouver sa place au poste de latéral gauche, une première en EdF depuis sa blessure au genou en novembre 2022. Deux joueurs du PSG devraient former l’attaque tricolore, toujours selon le quotidien sportif. Remplaçant samedi dernier, Ousmane Dembélé a retrouvé le chemin des filets quelques minutes après son entrée en jeu face à Gibraltar (14-0). Et le numéro 10 des Rouge & Bleu devrait être aligné sur l’aile droite face aux Grecs.

Enfin, selon L’Equipe, un doute subsiste sur la titularisation de Kylian Mbappé. « Après hésitation, Randal Kolo Muani pourrait débuter à droite avec Ousmane Dembélé à gauche et Olivier Giroud en pointe. Mais une discussion devrait avoir lieu avec Mbappé. Si le capitaine est OK pour débuter, Kolo Muani débuterait sur le banc. » Pour le reste du onze, Didier Deschamps devrait bien faire une rotation d’effectif. Brice Samba débutera dans les buts, comme l’a confirmé le sélectionneur en conférence de presse. Jules Koundé a des grandes chances d’être arrière droit tandis qu’Axel Disasi et Jean-Clair Todibo se disputeront la place pour accompagner William Saliba en charnière centrale. Au milieu de terrain, Antoine Griezmann va enchaîner son 84e match d’affilée comme titulaire avec les Bleus.

Le XI probable de la France (L’Equipe) : Samba – Koundé, Disasi, Saliba, L.Hernandez – Griezmann (c), Fofana, Rabiot – Dembélé , Giroud, Kolo Muani

Le XI probable de la France (Le Parisien) : Samba – Koundé, Disasi, Saliba, L. Hernandez – Griezmann, Fofana (ou Kamara), Rabiot – Dembélé , Giroud, Mbappé (c)

Le XI probable de la France (RMC Sport) : Samba – Koundé, Todibo, Saliba, L.Hernandez – Griezmann, Fofana, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé (c)