Donnarumma et Verratti présents avec l’Italie pour la Ligue des Nations

Le Paris Saint-Germain n’a plus qu’un petit match à jouer en championnat et ça sera face à Clermont au Parc des Princes ce samedi. Et si certains joueurs partiront en vacances, ça ne sera pas le cas de Gianluigi Donnarumma et de Marco Verratti.

Un tire à aller chercher

Les deux italiens viennent d’être convoqués par la sélection italienne. Le 15 juin prochain, l’Italie jouera contre l’Espagne dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. Si la Squadra Azzura n’a pas joué la dernière Coupe du Monde, elle a tout de même assuré sa qualification dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Une participation en finale pourrait permettre à la sélection de Roberto Mancini de jouer des barrages éliminatoires en vue de la Coupe du monde 2026. Un bon moyen de se rattraper si les Italiens se loupent encore une fois lors des traditionnels groupes de qualification. Si Donnarumma et Verratti ressortent gagnants de leur confrontation dans deux semaines, ils affronteront le vainqueur du match opposant la Croatie au Pays-Bas qui aura lieu la veille.

Le groupe de l’Italie : Donnarumma, Veret, Vicario – Cristante, Frattesi, Joginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo – Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi – Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni

