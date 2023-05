Les clés pour comprendre l’absence de Neymar lors de la célébration du titre

Le match nul était suffisant face à Strasbourg (1-1). Le Paris Saint-Germain a remporté son 11e titre de champion de France ce week-end. Un couronnement qui a été accompagné d’un imbroglio entre Neymar Jr et le PSG. Tous les joueurs étaient présents pour célébrer ce titre, sauf la star brésilienne. L’attaquant de 31 ans s’est rendu à Monaco pour participer à un tournoi de Poker mais aussi pour assister au Grand Prix de Monaco. Une absence qui interroge. Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, a analysé la situation en proposant plusieurs angles d’analyses.

Il y a un problème de communication entre les deux parties »

« L’imbroglio débute lors de la conférence d’après-match avec Christophe Galtier. Le coach français a expliqué que Neymar n’était pas en capacité de se déplacer à cause de sa blessure à la cheville. Le problème c’est que Neymar s’est déplacé à Monaco donc l’explication de Galtier ne tient pas. Les six joueurs blessés présents à Strasbourg c’est une initiative personnelle. Il n’y avait donc aucune obligation pour Neymar de venir à Strasbourg. Mais ce voyage à Monaco montre qu’il y a des problèmes plus profonds entre Neymar et le PSG. Il y a un problème de communication entre les deux parties. Neymar aurait peut-être dû prévenir son entraîneur qu’il allait à Monaco. Neymar n’est lui pas contre un départ du PSG et le club parisien aimerait bien se séparer de lui. Il y a une fracture entre un joueur qui à l’origine aimerait rester plus longtemps au club et un club qui ne veut plus de lui. Avec cette histoire, on appris que Neymar avait reçu un coup de téléphone de Pep Guardiola pour connaître l’état d’esprit du joueur même si Manchester City ne devrait pas bouger pour Neymar cet été ».

À voir aussi : PSG : Carlos Soler pourrait trouver une porte de sortie dès cet été