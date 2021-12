Analyse CS – Donnarumma, le présent et le futur du PSG

Le PSG a frappé un grand coup cet été en recrutant – libre de tout contrat – Gianluigi Donnarumma. Le portier italien (22 ans) fait déjà partie des meilleurs gardiens du monde et deviendra très certainement le meilleur dans les années à venir. Ce choix a beaucoup fait parler puisque les Rouge & Bleu comptaient déjà dans leur rang l’un des meilleurs à son poste, Keylor Navas (34 ans), qui restait sur une saison stratosphérique. Néanmoins une telle opportunité de marché ne pouvait pas être laissée de côté. Le 29 novembre dernier, l’Italien a même reçu le Trophée Yachine. Petit focus sur le début de carrière de l’Italien et ses premiers mois à Paris.

Des débuts tonitruant à l’AC Milan

Malgré son jeune âge, Donnarumma a déjà une grande expérience du haut niveau, lui qui a débuté avec l’AC Milan à l’âge de 16 ans, un record en Serie A. Dès ses premiers matches, il fait l’unanimité et ce qui devait être un remplacement temporaire en raison de la blessure de Diego Lopez devient un rôle de titulaire indiscutable. Lors de la saison 2015-2016, il participe à 30 matches de championnat Italien. Précoce et auteur d’arrêts importants, il n’échappe pas à la comparaison avec la légende transalpine, Gianluigi Buffon. Son placement lors des duels, ses réflexes et sa détente exceptionnelle en fond déjà l’un des meilleurs gardiens de Serie A dès sa deuxième saison. En 2016, il connaît même les joies de la sélection italienne. Le 1er septembre, il connaît sa première sélection en entrant à la mi-temps à la place de Buffon lors d’un match amical contre la France. En six saisons au Milan, il participe à pas moins de 251 matches, un chiffre impressionnant à seulement 22 ans ! Avec la Squadra Azzura, il compte 34 sélections et est champion d’Europe en étant élu meilleur joueur de l’Euro.

Une concurrence saine avec Keylor Navas…

En fin de contrat en juin 2021, Gianluigi Donnarumma décide de ne pas prolonger à Milan et de partir libre de son club formateur. Un choix qui n’a pas du tout plu à ses anciens supporters qui lui ont fait savoir sur les réseaux sociaux et lors du Final Four de la Ligue des Nations quand ils l’ont sifflé durant la demi-finale perdue contre l’Espagne (1-2). Très courtisé, il choisit finalement de signer au PSG. Un choix discuté puisque les Rouge & Bleu possède déjà un gardien de classe mondiale en la personne de Keylor Navas. Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino a décidé de ne pas désigner de numéro 1. Les deux gardiens se partagent donc le temps de jeu et c’est une réussite. Le portier costaricain et Donnarumma sont toujours performants quand ils sont sur le terrain et affiche quasiment les mêmes statistiques. Navas a joué 14 matches toutes compétitions confondues (1235 minutes de jeu) pour 15 buts encaissés, 3 clean sheets, 70% de victoire et 31 ballons touchés par match. L’italien a lui joué 9 matches toutes compétitions confondues (810 minutes de jeu) pour 8 buts encaissés, 3 clean sheets, 71% de victoires et 37 ballons touchés par match. Une cohabitation saine qui peut durer jusqu’à la fin de la saison ? Que se passera-t-il quand les matches importants arriveront un peu plus tard dans la saison ?

… Mais jusqu’à quand ?

Des premières déclarations de Gianluigi Donnarumma et de son agent – Mino Raiola – pourraient perturber cette belle harmonie dans le clan des gardiens du PSG. Lors du rassemblement de l’Italie, l’ancien milanais a fait deux grosses erreurs, sans conséquence. Des premières secousses qui pourraient en amener d’autres. Le fait de ne pas jouer tous les matches peut-il expliquer cela ? Le principal intéressé explique que cette concurrence « n’affecte pas » ses performances mais le « perturbe personnellement. » Il explique que parfois ça fait mal de s’asseoir sur le banc mais qu’il ne se fait pas de soucis et que cela va « va se régler.» Son agent a lui eu deux sorties médiatiques en deux jours et ne se fait pas de soucis pour son protégé. «Je ne sais pas si c’est un problème, mais je suis sûr de la façon dont cette situation des gardiens du PSG va se terminer. Et ça va bien se terminer pour Donnarumma. Cela prendra du temps et de la patience, cela sera résolu. » L’Italo-néerlandais ne regrette pas d’avoir placé le gardien à Paris : « Je n’ai pas regretté l’accord de Donnarumma avec le PSG. Il n’y a pas de problème et la situation est sous contrôle. » Quand les matches importants arriveront (1/8, ¼, ½ de Ligue des Champions, gros matches de Ligue 1), Gianluigi Donnarumma acceptera-t-il de ne pas toujours être titulaire ? Les prochains mois apporteront des réponses.

Une chose est sûre, l’international italien est le futur du PSG. Il doit pour l’instant faire avec la présence de Keylor Navas, encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Cette cohabitation pourra-t-elle perdurer sur plusieurs saisons ou bien Mauricio Pochettino devra rapidement choisir un numéro 1 et un numéro 2 ? Vous pouvez débattre et donner votre avis dans les commentaires.