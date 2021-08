Donnarumma : “Je suis venu au PSG pour jouer mais il n’y aura aucun problème”

Même si certains jugent son recrutement “en trop” étant donné que le PSG possède déjà dans ses rangs un portier de la trempe de Keylor Navas, la direction Rouge et Bleu a néanmoins frappé un énorme coup en obtenant la signature, libre, d’un gardien aussi prometteur que Gianluigi Donnarumma. À seulement 22 ans, et avec le titre de champion d’Europe et de meilleur joueur du tournoi dans la besace, Gigio arrive pour être la valeur sûre pour les années à venir, sachant que le Costaricien à aujourd’hui 34 ans. Et alors qu’il a fait sa toute première apparition dans le groupe de Mauricio Pochettino ce vendredi soir lors du succès 2-4 à Brest (3ème journée de Ligue 1), l’ancien milanais s’est livré auprès du CFC. Son arrivée à Paris, ses premiers ressentis, sa relation avec Keylor Navas…

Objectif

Je veux devenir l’un des meilleurs gardiens du monde. Pour ça il faut faire des sacrifices, travailler, rester humble, surtout humble, c’est le principal. Mais mon objectif est de devenir le n°1. J’espère y arriver un jour. Plus précoce que Mbappé encore ? C’est un très grand joueur. Avoir Kylian dans l’équipe, c’est exceptionnel. On a déjà tissé des liens, tout comme avec le reste du groupe qui m’a accueilli comme une famille. Je me sens vraiment bien dans le groupe.

Navas

Pourquoi venir au PSG quand il y a Keylor Navas ? Le PSG m’a contacté et m’a voulu, et moi je voulais le PSG. La concurrence ne me fait pas peur. Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis ici pour jouer. La concurrence fait du bien aux deux, elle me permet de grandir. Je suis venu ici pour jouer et je vais donner le meilleur de moi-même pour être titulaire. Mais il est tout à fait normal qu’il y ait de la concurrence, ça permet de grandir. Je suis prêt à jouer. Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n’y aura aucun problème. C’est une personne exceptionnelle, on est amis, il n’y aura aucun problème.

Le niveau du PSG

Avoir Messi, Neymar Mbappé à l’entraînement ? Il y a énormément de qualité. Ce sont des joueurs d’un niveau incroyable. Quand on les en face c’est un problème (rires). Nous sommes une grande équipe et on est tous là pour faire une grande saison.

Message aux supporters

Je vous remercie infiniment pour l’affection que vous avez eue à mon égard. Je vais tout donner pour ce maillot. Et tout faire pour gagner ensemble beaucoup de trophées. Je vous embrasse fort.