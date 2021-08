Le championnat U19 reprenait ce week-end, et l’équipe coachée par Zoumana Camara accueillait Chambly dans son antre du stade Georges Lefèvre. Et pour cette reprise attendue, les Parisiens se sont imposés sur le score de 3-1. Edouard Michut, dont l’avenir sous la tunique francilienne est quelque peu dans le flou, a lancé les siens de la meilleure des manières. Pour le reste, Sekou Yansané et Vimoj Muntu Wa mungu ont été les autres buteurs côté rouge et bleu. Dans ce groupe A, Caen, Évreux, Lille et Valenciennes ont, eux aussi, glané leurs trois premiers points au sein de ce championnat U19.