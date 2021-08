Tribune CS – Nantes / Rennes (Ligue 1)

Suite aux succès du PSG à Brest (4-2), de Lens à Monaco (0-2) et du nul entre Saint-Etienne et le LOSC (1-1), c’était au tour de l’Olympique Lyonnais d’entrer en piste ce dimanche en début d’après-midi face à Clermont. Avec un petit point en deux journées, Peter Bosz ne faisait pas le début le plus tonitruant à la tête de l’effectif rhodanien. De leur côté, les Clermontois avaient, eux, bien démarré leur début en Ligue 1 avec deux succès.

Et après un match complètement fou, l’OL a finalement été tenu en échec sur le score ahurissant de 3-3. Ce sont pourtant les Lyonnais qui ont mené la danse avec une première période aboutie, 3-1 à la pause. Mais avec un mental à tout épreuve, les Clermontois ont su inverser la tendance lors du second acte pour revenir au score 3-3, avec notamment le but de l’égalisation inscrit en toute fin de match. Lyon patine toujours autant, Clermont confirme et reste dans le haut du classement.

A 15 heures quatre matches étaient au programme. Trois matches nuls 1-1 entre Metz / Reims, Strasbourg / ESTAC et Bordeaux / Angers. Montpellier a battu Lorient 3-1. Le PSG (9 points) sera leader au terme de la 3e journée qui se poursuit à partir de 17 heures avec un vrai/faux derby entre Nantes et Rennes au Roazhon Park. A vos commentaires. C’est Tribune CS !