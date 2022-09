Gianluigi Donnarumma a été l’homme de ce PSG / Brest. Le portier italien a en effet arrêté un penalty à un quart d’heure de la fin qui a permis aux Rouge & Bleu de s’imposer contre les Bretons ce soir (1-0). Il a également réalisé une très belle parade sur un ballon dégagé sur la poitrine de Slimani qui se dirigeait vers son but. Au micro de Prime Video, Gianluigi Donnarumma a salué les supporters qui ont encore poussé l’équipe ce samedi. « Heureux pour l’équipe après ce match difficile, le public est incroyable, c’est important pour nous. Le penalty ? Je me suis concentré sur le tireur et j’ai eu la chance de l’arrêter.«