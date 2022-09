Entre deux rencontres de Ligue des champions, le PSG avait un match important à négocier face au Stade Brestois 29 ce samedi après-midi (17h sur Prime Video). En effet, le club de la capitale avait pour objectif de retrouver son fauteuil de leader, occupé par le RC Lens suite à sa victoire face à Troyes (1-0). Pour cela, Christophe Galtier avait réalisé un très léger turn-over avec Marquinhos et Nuno Mendes laissés au repos au coup d’envoi. Les deux Parisiens étaient remplacés dans le onze de départ par Danilo Pereira et Juan Bernat. Au milieu, le duo Verratti-Vitinha était reconduit tandis que le trio de feu, Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé, était aligné en attaque

Résumé du match

Après un début de rencontre sur un faux rythme, le PSG a commencé à accélérer. Malgré quelques situations des Brestois en contre avec le duo Honorat-Slimani, les champions de France en titre sont proches d’ouvrir le score grâce au duo Messi-Neymar. Mais le Brésilien ne profite pas de l’excellente louche de son partenaire pour tromper Bizot (12′). Malgré une frappe d’Honorat, repoussée par Donnarumma, le club de la capitale continue de pousser et multiplie les offensives sur le côté gauche grâce à un Bernat omniprésent. Après une décision de la VAR qui a annulé un carton rouge pour Hérelle (25′), le PSG a fini par ouvrir le score logiquement grâce à Neymar. Encore une fois servi par Messi, le numéro 10 parisien réalise un contrôle parfait avant de tromper le gardien du SB29 d’une frappe croisée (1-0, 30′). Une réalisation qui lui permet d’occuper seul la 4e place des meilleurs buteurs de l’histoire du club, devant les 109 buts de Pauleta. Par la suite, les Rouge & Bleu ont continué de pousser pour tenter de marquer le second but avant la pause. Mais ni Messi (44′), ni Mbappé (45’+1) n’ont réussi à tromper un Bizot déterminant dans le but brestois. Logiquement, les joueurs de Christophe Galtier ont regagné les vestiaires avec cet avantage au score (1-0).

Dès le retour des vestiaires, le PSG repart d’attaque, mais Messi trouve le poteau d’une tête, suite à un service de Mbappé (50′). Avec des Parisiens placés plus hauts depuis la reprise, les Rouge & Bleu tentent toujours de trouver la faille, mais Mbappé, après une excellente combinaison avec ses compères d’attaque, se manque complètement dans sa finition (58′). Par la suite, les Parisiens sont peu à peu rentrés dans un faux rythme et ont failli être punis. Sur un penalty très léger concédé par Kimpembe, le SB29 avait l’occasion de revenir au score contre le court du jeu. Mais les Rouge & Bleu peuvent compter sur un Donnarumma déterminant dans le but. Le portier parisien a détourné le penalty de Slimani (70′). Le PSG va finir la rencontre sans se procurer d’occasions mis à part une tête de Marquinhos qui frôle le poteau de Bizot (87′). Malgré un match pas totalement maîtrisé, le club de la capitale retrouve son fauteuil de leader et peut remercier Neymar et Donnarumma. Prochain match face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions mercredi.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG avec son nouveau maillot. Bon match à tous

4′ Début de rencontre assez lent dans le rythme. Les Parisiens multiplient les passes dans leur camp

5′ Première situation pour le PSG. Sur un centre de Ramos, la défense brestoise dégage en corner face à la présence de Neymar et Mbappé.

6′ Le Stade Brestois part en contre après le corner. Mais Bernat revient bien face à Honorat et l’effort défensif de Neymar a été précieux

10′ Slimani proche de reprendre un centre au second poteau d’Honorat. Les Parisiens sont trop attentistes en défense sur cette action

12′ Excellente louche de Messi en direction de Neymar. Le Brésilien se met en position de frappe mais trouve le petit filet extérieur. Première occasion nette pour les Rouge & Bleu

13′ Nouvelle passe de Messi en direction de Bernat cette fois-ci. L’Espagnol trouve Mbappé dans la surface mais le Français met trop de force dans sa frappe

15′ Bernat est très disponible offensivement dans son couloir gauche depuis le début de la rencontre

17′ Pas attaqué, Honorat tente sa chance de loin, mais Donnarumma repousse le ballon

19′ Grosse occasion pour le PSG ! Après un une-deux entre Messi et Bernat, le latéral gauche temporise et tente de trouver Mbappé d’une louche. La défense repousse sur Messi mais la frappe du numéro 30 passe à côté du but de Bizot.

24′ Grosse faute par derrière d’Hérelle sur Neymar. Le carton rouge est logique pour le défenseur brestois, qui occupait le rôle de dernier défenseur. De son côté, Lees-Melou prend un carton jaune pour contestation.

25′ Après consultation de la VAR, Neymar est jugé hors-jeu avant la faute d’Hérelle. Le carton rouge est donc annulé

30′ BUTTTTTTTT DU PSG PAR NEYMAR (1-0). Encore une fois, Lionel Messi trouve Neymar d’une passe par-dessus la défense, le Brésilien réalise un contrôle parfait avant de tromper Bizot d’une frappe croisée. Magnifique réalisation du numéro 10. Il dépasse par la même occasion Pauleta et ses 109 buts dans le classement des meilleurs buteurs du club

38′ Le PSG ultra-réaliste depuis le début du match avec un but sur son seul tir cadré du match

39′ Carton jaune totalement injustifié pour Neymar après un léger tirage de maillot sur Lees-Melou

43′ Danilo toujours solide en défense centrale

44′ Perte de balle de Belkebla dans son camp. Neymar en profite pour récupérer le ballon et sert Messi à droite. Mais l’Argentin prend trop de temps dans sa décision et sa frappe manque de puissance pour tromper Bizot qui détourne du pied

45′ Kylian Mbappé marque un but mais est signalé en position de hors-jeu

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+1 Belle passe de Neymar pour Mbappé, mais le Français bute sur Bizot

45’+2 Sérieux et appliqué, le PSG s’est montré réaliste face au Stade Brestois pour revenir à la pause avec l’avantage au score (1-0)

45′ La seconde période débute

50′ Nouveau poteau trouvé par Messi cette saison. Sur un centre de Mbappé, La Pulga reprend de la tête et prend Bizot à contre-pied, mais le poteau vient empêcher les Rouge & Bleu de faire le break

54′ Les Parisiens pressent haut depuis la reprise. Les Brestois ont du mal à trouver des solutions

58′ Très belle combinaison entre Messi, Neymar et Mbappé. Le Français filer vers le but mais manque complètement sa frappe qui file à côté du but de Bizot

62′ Premier match pour Fabian Ruiz au PSG. L’Espagnol remplace Verratti

66′ Belle accélération d’Hakimi sur son côté droit. Le Marocain laisse son défenseur sur place mais bute ensuite sur Bizot qui était bien sorti

68′ Profitant d’une mauvaise relance de la défense du SB29, Messi récupère à l’entrée de la surface et tente sa chance d’une demi-volée, mais Bizot capte le ballon

69′ Penalty pour Brest après une faute de Kimpembe sur Fadiga. La faute est très légère

70′ DONNARUMMA REPOUSSE LE PENALTY DE SLIMANI

75′ Frappe de loin de Brassier captée en deux temps par Donnarumma

77′ Carton jaune pour Danilo après une faute sur Pereira Lage

77′ Triple changement pour le PSG. Bernat, Mbappé et Neymar cèdent leur place à Nuno Mendes, Sarabia et Ekitike

80′ Carton jaune pour Mendes après un excès d’engagement sur Honorat

83′ Les Parisiens n’arrivent plus à se procurer d’occasions depuis plusieurs minutes. Attention à ne pas se faire punir

85′ Avec peu de solution face à lui, Vitinha tente sa chance de loin mais ce n’est pas cadré

86′ Dernier changement pour le PSG, Vitinha cède sa place à Marquinhos

87′ Pour son premier ballon, Marquinhos reprend un corner de la tête, ça passe à côté

90′ Gros tacle de Kimpembe sur Cardona. Il était proche d’un deuxième carton jaune.

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+3 Après avoir ressenti une gêne derrière la cuisse, Kimpembe rentre aux vestiaires. Le PSG va finir à 10

90’+4 Excellente sortie de balle de Danilo qui soulage pour quelques secondes les Rouge & Bleu

90’+5 C’est terminé. Le PSG s’impose sur la plus petite des marges (1-0) avant son match de Ligue des champions. Le PSG récupère sa place de leader grâce à une réalisation de Neymar et un arrêt sur penalty de Donnarumma. Les Rouge & Bleu affronteront le Maccabi Haïfa mercredi.

Feuille de match PSG / Brest

7e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérémie Pignard – Assistants : Laurent Coniglio et Guillaume Debart – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – Arbitres Vidéos : Wilfried Bien et Benjamin Lepaysant. But : Neymar (30′) Cartons : Lees-Melou (24′), Neymar (39′), Chardonnet (46′), Kimpembe (69′), Danilo (76′), Mendes (80′)