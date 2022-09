Ruiz : « Très content de mes premières minutes avec le PSG »

Arrivé en toute fin de mercato, Fabian Ruiz a joué ses premières minutes sous le maillot du PSG ce samedi après-midi lors de la victoire contre Brest (1-0). Le milieu de terrain a joué une trentaine de minutes et a été propre avec le ballon. Au micro de Prime Video, l’ancien napolitain a expliqué qu’il allait travailler dur pour obtenir plus de temps de jeu dans les semaines à venir.

« Je suis très content de mes premières minutes avec le PSG mais également pour la victoire qui est la chose la plus importante. Elle a été difficile à obtenir. Ce que m’a demandé le coach ? Il m’a seulement dit de jouer mon jeu et aider le plus possible l’équipe. Mes ambitions ? Dans un premier temps, c’est de donner le meilleur de moi-même sur le temps de jeu que le coach me donnera. Puis petit à petit de m’inscrire dans l’équipe pour l’aider à s’imposer. Je suis conscient qu’il y a beaucoup de titulaires possibles mais je vais travailler dur pour y arriver.«