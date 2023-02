Ce dimanche soir, le PSG a livré la meilleure performance de sa saison sur la pelouse du Vélodrome. Dans ce choc du championnat, les Parisiens ont sèchement battu leur dauphin, l’OM (0-3).

Le PSG a sorti le costume des grands soirs face à l’Olympique de Marseille. Dans une rencontre qui aurait pu relancer la course au titre, les Rouge & Bleu n’ont pas fait de cadeaux à leurs rivaux avec une éclatante victoire 3-0 grâce à un Kylian Mbappé historique. Performant à l’image de ses dernières rencontres, Sergio Ramos a apporté son analyse sur la prestation parisienne, au micro de Prime Video.

« Le plus important était de prendre ces trois points »

« Oui, on avait enchaîné des résultats difficiles et compliqués. Ce n’est pas facile de venir ici, c’était un match compliqué contre un adversaire qui veut mettre beaucoup de pression. Le plus important était de prendre ces trois points. On a repris de la confiance pour partir de l’avant. On a fait des différences. On a eu beaucoup de solidité aussi bien défensivement qu’offensivement. On a changé dans l’agressivité, les intentions et l’intensité. Avec les joueurs de devant, il y a eu des efforts qui ont été faits. À Marseille, il y a un niveau offensif fort, mais on a été plutôt tranquille ce soir. »