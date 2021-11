Donnarumma convoqué avec l’Italie

Après le match de ce samedi soir face aux Girondins de Bordeaux (21h sur Canal Plus Décalé), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, les joueurs du PSG seront concernés par les matches de sélections. Vainqueurs de l’Euro 2020 avec l’Italie et élu meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma a été convoqué dans le groupe des 28 joueurs du sélectionneur italien, Roberto Mancini. La Nazionale affrontera la Suisse (12 novembre) et l’Irlande du Nord (15 novembre) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. À noter la présence de l’ancien Parisien, Salvatore Sirigu.

Pour rappel, Marco Verratti est blessé à la hanche et poursuivra ses soins au Camp des Loges, comme l’a rappelé le PSG dans son dernier communiqué médical. « La reprise de l’entraînement est envisagée après la trêve internationale. »

Le groupe de Roberto Mancini