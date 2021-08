C’est la fin des vacances pour les internationaux finalistes de la Copa América et de l’Euro. MVP du tournoi européen et recrue du PSG, Gigio Donnarumma était ce matin au camp des Loges. Le gardien de but italien a découvert le centre Ooredoo et ses partenaires avant d’aller effectuer les tests physiques de présaison. Le site officiel du PSG propose deux images, une avec les recrues Gini Wijnaldum et Achraf Hakimi, l’autre avec Keylor Navas, avec qui Gigio Donnarumma sera en concurrence.