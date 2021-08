Le casting d’Amazon Prime Vidéo pour la Ligue 1

L’essentiel (80%) de la Ligue 1 sera sur Amazon Prime Video, nouveau diffuseur qui a récupéré les lots de Mediapro/Téléfoot (plus de 300 matches par saison) à la plus grande fureur de Canal Plus. Le “Pass Ligue 1” est disponible pour les abonnés à Amazon Prime contre un supplément de 12,99 euros par mois (7 jours d’essai offerts), montant qui s’ajoute donc à l’abonnement mensuel de base de 5,99 euros.

Pour faire vivre le football français en streaming, il faut du (beau) monde. La plateforme a présenté son casting : Thierry Henry est la tête d’affiche. On retrouvera également Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoît Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Dupraz ou Dominique Arribagé. Chez les commentateurs : Smaïl Bouabdellah, Julien Brun, Frédéric Verdier, Alban Lepoivre, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso et Julien Ielsch. Les journalistes en bord de terrain seront David Astorga (vu lors du Trophée des champions), Virginie Sainsily, David Aïello et Tiffany Henne. A la présentation on trouvera Karim Bennani, Marina Lorenzo, Thibault Le Rol mais aussi Saber Desfarges, Laurie Samama et Benoît Daniel. Marina Lorenzo sera à la tête de “Dimanche Soir Football” chaque dimanche à 19 heures, avant le choc de Ligue 1 du soir. La première affiche sur Amazon Prime ce sera demain à 21 heures : Monaco-Nantes. Le PSG jouera samedi à 21 heures à Troyes. Normalement le match doit être diffusé sur Canal Plus… mais rien n’est encore acquis.