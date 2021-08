Pour la Suédoise Amanda Ilestedt et les Canadiennes Jordyn Huitema et Ashley Lawrence, les Jeux Olympiques de Tokyo resteront un merveilleux souvenir. Les trois joueuses du PSG inscrites au tournoi olympique vont revenir avec une médaille. Ce sera de l’or ou de l’argent (les Etats-Unis devant se contenter du bronze s’ils confirment le 3-1 à la pause contre l’Australie lors de la petite finale en cours). La finale Suède-Canada devait initialement débuter à 11 heures (4 heures la nuit prochaine en France). Mais les deux sélections ont demandé un report de quelques heures pour éviter les 31-32 degrés prévus à la mi-journée à Tokyo. Le Comité international olympique (CIO) a affirmé aujourd’hui qu’il n’était “pas au courant” d’un changement de l’heure du coup d’envoi du match pour la médaille d’or… Si la finale devait commencer plus tard, il pourrait y avoir des conflits d’horaire avec les compétitions d’athlétisme, elles aussi prévues au stade olympique. Mais il y a d’autres stades à disposition pour un match de football. Et puis si l’horaire de la finale avait été programmé à 11 heures, c’était pour NBC qui s’attendait à la présence de la Team USA. La chaîne pouvait ainsi diffuser la finale olympique à 22 heures sur la côte est des Etats-Unis et à 19 heures sur la cote ouest. Les Etats-Unis éliminés, la reprogrammation apparait plus faisable. Signalons les présences de deux anciennes du PSG avec la Suède : Kosovare Asllani et Caroline Seger.

XI possible du Canada : Labbe – Chapman, Giles, Buchanan, Lawrence – Quinn, Desiree Scott, Fleming – Beckie, Sinclair, Prince

– Quinn, Desiree Scott, Fleming – Beckie, Sinclair, Prince XI possible de la Suède : Lindahl – Bjorn, Eriksson, Ilestedt, Glas – Seger, Angeldal – Asllani, Rolfo, Jakobsson – Blackstenius