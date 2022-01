De par sa grande notoriété et de ses très bonnes performances, le PSG est très souvent associé dans les dossiers des joueurs qui sont susceptibles de quitter leur club. Ces dernières semaines, les Rouge & Bleu sont annoncés intéressés par Paul Pogba ou encore Ousmane Dembélé, même si cette dernière a très rapidement été fermée. Dans sa chronique pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton explique ne pas vouloir voir les deux Français au PSG.

« Il y a deux noms où je dis non tout de suite et je vais peut-être surprendre tout le monde, ce sont Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Jadis, les ouvriers criaient « halte aux cadences infernales », moi je voudrais dire halte aux arrivées infernales au PSG. Le PSG ne peut plus, ne doit plus empiler des stars. Évidemment,, je ne remets pas en cause le talent immense des deux champions du monde français. Mais là, on frise la saturation. Et quand on dépasse la saturation, on est plus très loin de l’insurrection. Même une triplette, Guardiola, Klopp, Zidane refuserait d’entraîner, de gérer l’ingérable.«

Stéphane Bitton qui ne serait pas contre une arrivée de Tanguy Ndombele. « Le PSG a actuellement besoin de guerrier, d’humilité, de solidité et surtout plus de bling-bling. Ndombele, je trouve que ça rentre complètement dans cette logique. Bien sûr on vendra un peu moins de maillot floqué Tanguy Ndombele mais à un moment il faut choisir. […]Des stars ou un petit peu moins et un équilibre dans le vestiaire et sur le terrain.«