Dro Fernandez
Image : PSG.fr

Dro Fernandez aurait pu coûter beaucoup plus cher au PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 février 2026

Cet hiver, le PSG a recruté Dro Fernandez pour huit millions d’euros. Il a réalisé un coup de maître en s’offrant l’un des meilleurs joueurs de la Masia pour une somme raisonnable.

Dro Fernandez était l’un des meilleurs joueurs de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Après avoir fait ses débuts en professionnel avec le club catalan (cinq rencontres disputées), le milieu de terrain (18 ans) a expliqué à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter son club formateur. Il a alors signé pour le PSG contre huit millions d’euros. Si dans un premier temps, on expliquait que le club de la capitale allait lever sa clause libératoire de six millions d’euros, il a finalement négocié avec le Barça pour un montant de huit millions d’euros. Une somme qui aurait pu être beaucoup plus élevée, comme rapporte Sport

Dro : « Pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir »
canalsupporters.com

Il aurait pu coûter 25 millions d’euros au PSG

Le quotidien sportif espagnol indique en effet que Barcelone a mis en place un système à l’été 2024 pour contrer les départs de ses pépites. À cette époque, le Barça avait déploré le départ surprise de son jeune attaquant Marc Guiu, parti contre six millions d’euros à Chelsea grâce à une clause libératoire. Depuis, les dirigeants ont instauré des astérisques à ces clauses, leur permettant de grossir au fur et à mesure. D’un montant initial de six millions d’euros, ce total monte à huit millions d’euros pour tout jeune ayant été convoqué en Youth League. Jouer avec la réserve fait passer cette clause à dix millions d’euros, dévoile Sport. Ce dernier explique que Dro Fernandez avait signé son contrat avant l’application de cette mesure. Ce qui a donc permis au PSG de se l’offrir pour une somme inférieure à ce qu’il aurait dû débourser si son numéro 27 avait signé son contrat après l’été 2024. Avec l’actuel système de clauses, Dro Fernandez aurait dû partir pour 25 millions d’euros a minima, soit le montant attribué pour tout jeune joueur ayant participé à cinq matchs avec l’équipe première, conclut Sport

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 février 2026

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