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Image : psg.fr

LDC – Les chiffres clés avant PSG / Liverpool

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum8 avril 2026

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Voici quelques chiffres clés avant cette rencontre.

Après quelques jours d’attente, le quart de finale entre le PSG et Liverpool débute ce mercredi soir. Au Parc des Princes, le club parisien accueille une équipe anglaise en plein doute, mais qui compte bien faire un coup avant de recevoir les champions d’Europe à Anfield le 14 avril prochain. À quelques heures du coup d’envoi, le PSG a livré quelques chiffres autour de cette rencontre, via son site internet.

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Le 50e match en Ligue des champions pour Vitinha

Les deux formations vont s’affronter pour la septième fois en match officiel, avec un bilan parfaitement équilibré : 3 victoires et 3 défaites. Après avoir éliminé Chelsea au tour précédent, l’équipe de Luis Enrique affrontera une autre équipe de Premier League. Depuis janvier 2025, Paris a disputé 13 matchs contre des clubs anglais, pour un bilan de 8 victoires, 2 nuls et 3 défaites : Manchester City 4-2, Liverpool 0-1 et 1-0 a.p. / 4-1 t.a.b., Aston Villa 3-1 et 2-3, Arsenal 1-0 et 2-1, Chelsea 0-3, Tottenham 2-2 / 4-3 t.a.b. et 5-3, Newcastle 1-1, Chelsea 5-2 et 3-0.

Ce mercredi soir, le PSG va disputer son 16e quart de finale en Coupe d’Europe, pour 9 qualifications et 6 éliminations. Et le club parisien reste performant à domicile face aux clubs anglais avec un bilan de 10 victoires, 6 nuls et 5 défaites en 21 rencontres disputées. Pour prendre une option sur la qualification pour les demi-finales, le PSG et Luis Enrique pourront s’appuyer sur Vitinha. Arrivé à l’été 2022, le Portugais a de grandes chances de disputer son 50e match avec Paris en Ligue des champions. De son côté, Marquinhos continue d’accroître son nombre de matchs disputés en C1 avec le PSG. Le capitaine brésilien en compte actuellement 117 avec les Rouge & Bleu, faisant de lui le joueur le plus capé de l’histoire du club en compétitions européennes.

Youtube : Canal Supporters Paris

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