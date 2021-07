Droits TV – BeIN Sports attaque Canal Plus en justice

La saison à venir de Ligue 1 sera essentiellement à suivre sur Prime Vidéo d’Amazon. Contre 12,99 euros par mois en plus des 5,99 euros pour être client “Prime”, il sera possible de voir 80% du championnat de France jusqu’en 2024, dont les meilleures affiches. Un prix qui aurait déçu la LFP selon les informations de RMC Sport, “qui espérait plutôt un total de maximum 10 euros.“

En ce qui concerne le lot 3, avec ses deux matches (le samedi à 21h et le dimanche à 17h) acquis en mai 2018 pas beIN Sports, sous licencié depuis à Canal Plus pour un montant annuel de 332M€, c’est le grand flou. Un lot devenu un boulet financier, avec une première échéance le 5 août. Qui va payer ? Canal Plus a déclaré ne plus vouloir de la Ligue 1. Toujours selon le média sportif, “beIN Sports a saisi officiellement ce jeudi le tribunal de commerce de Nanterre pour forcer Canal+ à payer pour le lot 3 des droits TV de la Ligue 1.“ Une audience est programmée mardi et une décision devrait être rendue fin de semaine prochaine, assure RMC.