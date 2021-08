Drucker : « Messi, c’est à la fois Maradona et Pelé »

Tic, Tac… Plus que quelques heures avant les débuts tant attendus de Leo Messi avec le PSG. L’Argentin est dans le groupe pour affronter Reims au Stade Auguste Delaune dans le cadre de la 4e journée de la Ligue 1 (20h45 sur Prime Video) et est annoncé titulaire. Interrogé par Le Parisien, l’animateur et fan de football Michel Drucker est extrêmement excité à l’idée de voir La Pulga au Paris Saint-Germain.

« Tout le monde est heureux. C’est une opération extraordinaire, unique dans l’histoire du foot. C’est un peu comme si Pelé était venu jouer chez nous à l’époque. Messi, c’est à la fois Maradona et Pelé. On a le plus grand joueur de la planète à Paris. Le monde entier connaît Messi, et lui va découvrir la France. Je ne pense pas un instant que Messi aurait imaginé venir jouer à Angers, Reims, Clermont-Ferrand ou Brest. Le seul regret que j’ai c’est que je ne puisse pas assister à ses débuts. J’ai commenté cinq Coupes du monde, en 1970, 74, 78, 82 et 86. J’ai commenté les adieux de Pelé, Brésil-Italie en 70 à Mexico, j’ai vu Cruyff, des matchs de Maradona, il me manquait les matchs de Messi. »