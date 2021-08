Les chiffres clés avant Reims/PSG

Ce dimanche à 20h45, le PSG vient clôturer la 4e journée de la Ligue 1 en se déplaçant sur la pelouse du Stade de Reims. L’événement de la soirée sera la première rencontre de Leo Messi avec le Paris Saint-Germain, mais pas seulement. Les Rouge & Bleu pourraient conforter leur place de leader du championnat de France avant la trêve internationale.

Comme le rapporte le site internet officiel du club de la capitale, le PSG a remporté 13 rencontres, pour 7 matches nuls et 8 défaites à Reims. À noter que seulement deux attaquants parisiens ont inscrit un doublé au Stade Auguste Delaune : Zlatan Ibrahimovic, le 8 août 2014 (score final 2-2) et Mauro Icardi la saison dernière (2-0, le 27 septembre dernier). Une performance que voudront peut-être égaler Leo Messi pour sa première ou encore Kylian Mbappé. Avec 10 buts inscrits lors des trois premiers matches de Ligue 1 cette saison, les Rouge & Bleu sont tout près de leur record historique avec 11 buts marqués en 2017-2018). Enfin en 2021, les hommes de Mauricio Pochettino sont sur une série de 10 rencontres sans défaite à l’extérieur en Ligue 1 (9 victoires et 1 match nul). Celle-ci place le Paris Saint-Germain aux portes du top 5 dans l’histoire du club.