Zorc sur Haaland : « Rien n’a changé concernant notre position et rien ne changera »

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours au centre des discussions à deux jours de la fermeture du mercato estival (mardi 31 août à 23h59). Après une première offre refusée, le Real Madrid attend une réponse parisienne concernant sa deuxième proposition à hauteur de 170M€ plus 10M€ de bonus. En cas de départ de l’international français, les Rouge & Bleu auraient déjà une idée pour se renforcer en attaque. En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, fait partie de la short-list du PSG. Mais à quelques jours de la clôture de la période des transferts, ce dossier semble être compliqué.

En effet, le BVB ne souhaite pas vendre son attaquant de 21 ans (sous contrat jusqu’en 2024), comme l’a rappelé le directeur sportif du club, Michael Zorc, au média allemand. « Rien n’a changé concernant notre position et rien ne changera. Je suppose que nous serons confrontés à des rumeurs folles pendant encore deux jours. Notre position est claire. Je n’ai pas à jouer au perroquet tout le temps. » De son côté, le journaliste italien – Fabrizio Romano – indique que le board du PSG savait depuis quelques semaines qu’Erling Haaland n’était pas transférable lors des derniers jours du mercato.

