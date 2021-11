Hier soir, le Paris Saint-Germain a perdu pied face à Manchester City en Ligue des Champions (1-2). Le PSG est qualifié en 8e de finale mais la prestation proposée n’a pas séduit les observateurs. Malgré un effectif orné de stars, le club de la capitale ne parvient pas à se montrer à la hauteur de ce qu’on attend de lui. Si collectivement, les joueurs parisiens ne sont pas satisfaisants, les individualités peuvent permettent de franchir certains obstacles. C’est ce qu’explique Guillaume Dufy dans l’Équipe de Greg.

« Même si collectivement le PSG c’est une équipe pathétique, il y a quelques individualités dans ce club. Février c’est loin, on aura peut-être un Pochettino qui va trouver la bonne formule et un Leonardo qui arrêtera de taper sur les doigts des journalistes ou des consultants jugés sévères. Il faut qu’il tape du point sur la table pour dire aux joueurs que ce n’était pas un bon match. Peut-être que Nasser Al-Khelaïfi va ouvrir les yeux et dire que c’est un scandale. Ce PSG a tout de même été demi-finaliste l’année passée et finaliste il y a deux ans, en étant collectivement pas extraordinairement incroyable non plus mais les individualités, avec un peu de chance, sont capables de faire basculer n’importe quelle rencontre.«