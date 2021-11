Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 novembre 2021. La rumeur Zidane, les limites défensives de la « MNM », les raisons de croire à un sursaut parisien, l’absence de Marco Verratti…

Le Parisien annonce que le PSG aurait entamé des négociations pour faire venir Zinedine Zidane au poste d’entraîneur. Si « rien n’est encore signé », les dirigeants parisiens ont « la ferme intention de tout faire pour que le Français soit le prochain coach du PSG. Et les choses avancent. » Le quotidien francilien affirme que les deux camps se seraient rencontrés au Royal Monceau il y a quelques semaines de cela. Autour de la table : Zinedine Zidane, Leonardo et Jean Claude Blanc. Une information que dément le club de la capitale.

Le PSG travaillerait pour une arrivée du technicien français dès l’été prochain, ce serait le sens des négociations, mais Le Parisien écrit qu’il est « impossible aujourd’hui de savoir si la situation au PSG ou à Manchester pourrait accélérer les choses. » Mauricio Pochettino ne convaincrait pas en interne, et dans le vestiaire. De plus, l’ambiguïté affichée par l’entraîneur argentin aurait le don de faire grincer des dents ses supérieurs hiérarchiques. Des doutes émergent sur sa capacité à amener l’équipe au bout de ses objectifs. De son côté Zidane serait « ouvert au projet » parisien. Le journal rajoute que dans « son entourage, on estime que les ‘planètes sont alignées’, que les opportunités comme celle-ci sont rares. Et son amour pour Marseille ne semble plus un frein. »

Le journal écrit que Zidane est une « pointure du banc de touche » qui peut se se muer « en cador devant un vestiaire, impressionnant par son aura, entraînant sa troupe dans son sillage, suscitant l’adhésion de son effectif aussi bien sur le plan tactique qu’humain. » Sachant que le PSG « ne sait toujours pas s’il peut compter ces prochaines années sur Kylian Mbappé mais la connexion entre Zidane et le numéro 7 parisien existe déjà. Les deux phénomènes « s’admirent de manière incommensurable » et « rêvent de travailler ensemble ». Mais le crack de Bondy rêve du Real Madrid… A moins que Zidane use « suffisamment de ses charmes » pour le convaincre !

Le Parisien s’interroge sur le fait que longtemps, le PSG a cherché « la formule pour attaquer avec les Quatre Fantastiques, voilà désormais que Paris se creuse la tête pour trouver comment défendre avec ses Trois Mousquetaires. (…) Ce match a un peu plus accentué les lacunes et les déséquilibres de ce PSG aussi énigmatique que déroutant. » Qu’est ce qui a fait la différence ? Les Rouge & Bleu ont couru 6,4 km de moins que les Sky Blues (105,3 km contre 111,7 km). « Un déficit qui s’explique notamment par les replis quasi inexistants de Messi et Mbappé, qui n’ont couru que 8 km chacun, et par l’effarant écart de sprints à haute intensité entre City (167) et Paris (114) » explique le journal francilien. Il y a même eu des signes d’agacement entre Paredes et Neymar sur la pelouse de l’Ethiad Stadium, ce qui montre que « les différences d’implication commencent à irriter. »

Après la tempête médiatique, Aminata Diallo souhaite « retrouver le calme et son quotidien de footballeuse professionnelle » et une partie du chemin a été effectué cette semaine ». L’UNFP, surveille de près cette situation, ce mercredi, la milieu de terrain a croisé Kheira Hamraoui pour la première fois, et leur relation s’est « quelque peu effritée ». Beaucoup de personnalités ont apporté son soutien à Aminata Diallo, « de quoi alléger son esprit et s’ôter une partie de son appréhension avant le retour à une vie normale. »

L’Équipe donne des raisons de croire au fait que le PSG puisse changer de dynamique d’ici les 1/8e de finale. Tout d’abord car c’est « déjà arrivé ». En prenant exemple sur l’exemple du Barça en 2015, qui réalisait une première partie de saison « brinquebalante », qui comptait 15 points de retard, et a terminé avec un triplé Liga – Ligue des Champions – Coupe du Roi.

Deuxième argument, « Mauricio Pochettino aura le temps de travailler ». Avec les multiples trêves internationales, les blessures, le recrutement tardif, « Pochettino n’a pas forcément disposé de beaucoup de temps pour travailler depuis le de début de saison. » Le coach argentin n’a eu que 33 joueurs depuis le 2 septembre pour travailler avec son effectif. Aussi la « préparation physique sera digérée », car les joueurs semblent en difficulté depuis quelques semaines, « voire rattrapés par leurs blessures ». Par exemple Neymar « retrouve des sensations athlétiques ». Par ailleurs le PSG veut convaincre les fédérations brésiliennes et argentines, déjà qualifiées pour la Coupe du Monde 2022, pour retenir Leo Messi, Neymar Jr, Leandro Paredes, Marquinhos et Angel Di Maria pour la trêve internationale de janvier.

Le retour de Sergio Ramos peut avoir « des conséquences majeures » avec l’instauration d’une concurrence en plus de faire souffler la paire Marquinhos – Kimpembe. Cela permettrait aussi de mettre en place la fameuse défense à 3. Sergio Ramos, qui pourrait jouer contre Saint-Etienne, sait qu’il ne peut influer sur la vie de groupe qu’en jouant. Ainsi, il a dit en privé qu’il attendait avant de s’exprimer précisément. Mais il a déjà identifié des attitudes douteuses dans l’intensité et les courses. Son leadership peut être essentiel.

Le quotidien sportif fait un point sur l’infirmerie et les nouvelles ne sont pas bonnes… Touché aux quadriceps à la veille du match contre Manchester City (1-2), Marco Verratti devra observer une période d’absence qui pourrait s’étirer à… trois semaines ! Il pourrait être mis de côté jusqu’à la fin de l’année civile par le staff parisien.

Si la douleur derrière le genou ne semble pas très grave pour Wijnaldum, Ander Herrera va passer des examens ce vendredi « mais sa blessure aux ischios n’inspire rien de bon. Le milieu espagnol pourrait être absent un mois. » Enfin Idrissa Gueye était sorti par précaution contre les Mancuniens, et pourrait donc être disponible face à Saint-Etienne ce dimanche car il n’est pas blessé.