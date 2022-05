Dufy ne voit pas Neymar sur le banc la saison prochaine

Dans cette révolution annoncée du côté du PSG, de nombreuses têtes devraient tomber, tant dans l’organigramme que parmi les joueurs. Et au sein de l’effectif, le nom de Neymar est pointé du doigt. Si le Brésilien est remis en causes par certains, pour d’autres, il n’est pas question de douter. C’est le cas notamment de Guillaume Dufy, journaliste de L’Equipe. Ce dernier, sur le plateau de L’Equipe du Soir, a estimé que Neymar ne devrait pas finir sur le banc la saison prochaine : « Non. Moi je pense que Neymar est malgré tout un garçon très intelligent, qui sait que quand il est très très bon, il est au-dessus du lot. Sur la fin de saison je trouve qu’il est irréprochable. Je trouve qu’il a retrouvé une silhouette d’athlète, il y a la coupe du monde qui arrive. Si lui, qui est assez efficace, même en Ligue des Champions il a quand même offert deux passes décisives à Mbappé, si lui va sur le banc, mais Messi il va ou alors ?! Dans le jeu très franchement, il y en a un qui me paraît un peu plus efficace que l’autre. Alors effectivement, il y en a un qui a une hygiène de vie ou une préparation invisible un peu moins douteuse que l’autre peut-être. Mais enfin sur le terrain sur la fin de saison très franchement, Neymar j’ai rien à lui reprocher. Et Neymar, au top de sa forme, c’est très très fort quand même« .

Pour rappel , malgré des rumeurs qui l’envoyaient loin du PSG, Neymar a affirmé qu’il voulait rester au club.