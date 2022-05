Le communiqué cinglant de l’UNFP contre Javier Tebas

Après le communiqué de la LFP, c’est l’UNFP qui en publie un à son tour et n’y va pas de main morte. En effet, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels s’est fendu d’un communiqué on ne peut plus cinglant : « Depuis que Kylian Mbappé a annoncé sa décision de continuer sa route au Paris Saint-Germain plutôt que de prendre celle du Real Madrid, l’Espagne pousse sa corne, ce qui pourrait s’admettre si l’Ibère n’était pas aussi rude !

Nous pouvons entendre, comprendre la déception des Madrilènes et de leurs compatriotes, même à savoir, surtout dans le monde du football, qu’on ne gagne pas à tous les coups et qu’il est possible « oui » de dire « non » au Real Madrid, même pour la troisième fois.

Mais manifester jusqu’à son incompréhension même ne justifie pas que l’on puisse ainsi manquer de respect au joueur, à son club et à tout le football français donc, à moins de remettre en cause la liberté pour un footballeur de signer un contrat avec le club de son choix ?

L’arrogance des propos tenus, ici ou là, choque et il n’est pas besoin, ici, de répondre à nos amis espagnols qu’ils n’ont guère de leçons à donner au football français en matière de gestion financière, de protectionnisme et d’égalité…

Une fois encore, le plus enragé est Javier Tebas qui, dès qu’il s’agit du PSG, oublie de tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et ses propos offensants, haineux, sans retenue ni fondement jettent sur lui honte et discrédit, notamment au regard de sa fonction.

Au cœur des années 70, Jeannette chantait « Porque te vas ? ». Mais Kylian Mbappé ne partira pas, n’en déplaise au président de la Ligue professionnelle espagnole de football…

Alors « Porque Tebas ? ».