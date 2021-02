Duluc : “Ce que fait le PSG, c’est conforme à un statut de finaliste”

Tous les huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League ont été disputés. Mercredi soir, Mönchengladbach (8e e en Bundesliga) a cédé 0-2 face à Manchester City, leader tonitruant en Premier League, alors que l’Atalanta Bergame (5e de la Serie A), en infériorité numérique, a perdu 0-1 contre le Real Madrid (2e de laLiga) suite à un but de Ferland Mendy. Les premiers de groupes ont donc fait la loi. Hormis Porto qui a battu le Juventus (2-1), les sept autres huitièmes disputés se sont traduits par des victoires du visiteur : le PSG à Barcelone (1-4), Liverpool à Leipzig (0-2), Dortmund à Séville (2-3), Chelsea chez l’Atlético de Madrid (0-1), le Bayern à Rome contre la Lazio (1-4). Et donc City hier en Allemagne (0-2), plus le Real Madrid en Italie (0-1). Qui ont été les plus impressionnants ? Avant tout le FC Bayern et le PSG selon le journaliste Vincent Duluc.

“Les deux équipes qui ont marqué les esprits, il y a Dortmund, mais ce sont surtout les deux derniers finalistes”, a commenté Vincent Duluc lors de l’EDS. “Ce que fait le PSG, indépendamment de la performance de Barcelone, c’est conforme à un statut de finaliste, et pas à un huitième de finaliste qui ferait de l’huile à chaque édition parce qu’il est convaincu d’une malédiction qui va lui tomber sur la gueule. Donc, là je trouve que le PSG est à la hauteur de son statut récent.”