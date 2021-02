Micoud : “Tout ne devient pas beau au PSG avec ce match à Barcelone”

Les seize clubs issus des groupes de la Ligue des champions ont effectué leur premier match éliminatoire. Qui a le plus impressionné lors des huitièmes de finale ? Le PSG est-il parmi les favoris après sa victoire 4-1 au Camp Nou ? L’ancien meneur de jeu Johan Micoud ne le pense pas. Il l’a affirmé lors de l’EDS.

“Si on ne voit que le résultat du PSG à Barcelone, oui bravo c’est énorme. Mais si tu analyses un peu plus, ce n’est pas ce match là qui va te faire dire que le PSG est armé pour aller au bout de la Ligue des champions. En face il y avait trop de lacunes, trop d’espaces, ce qui correspondait très bien à cette équipe du PSG, qui a su en profiter, qui a fait son match. Paris a été sérieux, décisif quand il fallait l’être. Mais le PSG ne va pas très bien, on est tous d’accord. Ils sont 3e du championnat, depuis le début de saison ce n’est pas fantastique. Tout ne devient pas beau avec ce match à Barcelone. Jusqu’à présent, dans le contenu, ce n’est pas ce qu’on attend d’eux. On l’a vu contre Monaco. Il n’y a pas de progression.”