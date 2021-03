Rester dans la dynamique du 4-1 au Camp Nou face au deuxième de laLiga et finaliste de la Copa del Rey permettrait au PSG de valider un nouveau statut, celui d’une équipe redoutable qui était à sa place en finale de la dernière UEFA Champions League. Au delà d’un ticket pour les quarts de finale de la compétition, c’est une confirmation que le PSG doit aller chercher ce soir au Parc des Princes. C’est le sentiment de Vincent Duluc, journaliste de L’Equipe.

“Déshabillés de la malédiction depuis leur huitième de finale face à Dortmund, ils ont pour mission, ce soir, de confirmer que le PSG est une force émergente et durable du football européen, sans un regard pour un Barça qui resterait encombré par la rumeur de son déclin”, explique Vincent Duluc dans l’édito du jour. “Il ne nous a pas semblé que la remontada était une ombre, ces derniers jours. Seulement un élément du décor, lointain, presque poussiéreux. Alors que la France est la 8e nation européenne de la saison, à ce jour, parce que l’OM, Rennes, Reims et Nice, les quatre mousquetaires de l’Intertoto Project, ont gagné trois matches sur vingt, le PSG porte seul l’espoir d’un horizon adouci. […] C’est à la hauteur des certitudes des grands du jeu que le PSG doit se hisser, ce soir, pour s’avancer vers le quart de finale avec l’ambition d’un club qui n’aurait alors qu’une crainte, ou alors deux : croiser le Bayern plus tôt que la saison dernière et retrouver Tuchel (et Chelsea) au Parc moins de quatre mois après lui avoir demandé de quitter les lieux. Nous n’en sommes pas là et l’histoire du jeu rappelle éternellement qu’à chaque jour suffit sa peine. Mais sa joie aussi. Et c’est plutôt l’idée, aujourd’hui.”