L’avenir de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, sera dans les prochaines semaines au cœur des attentions avec les matches des Bleus et la question de son proche avenir en club. Ce n’est pas un souci selon le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc car l’attaquant de 22 ans est préparé à cette situation.

“On s’en fiche que Kylian Mbappé règle la question de son avenir avant l’Euro ou pas. Cela ne va pas le perturber. Il a tout anticipé. Il est prêt à vivre dans cette situation. Je n’imagine pas que cela puisse avoir la moindre influence sur lui. Les choses sont tellement claires. Il n’a pas cinquante choix devant lui. Je pense que ça n’a pas d’importance, il ne va pas se précipiter. Il ne va pas prendre une décision en huit jours. De toute façon, c’est un marché où on ne peut pas se précipiter. C’est un marché qui va être lent. Personne ne sait combien ça peut valoir un Mbappé puisque l’argent d’il y a un an ou deux n’est pas le même qu’aujourd’hui. Donc il faut qu’il soit patient pour avoir le plus de choix possible“, a déclaré Vincent Duluc sur la chaîne L’Equipe. “Après le jeu des rumeurs peut être extrêmement intense. Si l’Espagne fait des unes pendant huit jours, quotidiennement, pour dire qu’il arrive, que c’est fait, en évoquant un “plan secret”, le machin… oui, ça va faire parler et un peu vampiriser l’actualité. Mais bon, sans plus.“