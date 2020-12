Kylian Mbappé est dans une période difficile en ce moment. L’attaquant parisien n’a plus marqué depuis trois matches et il enchaîne les prestations moyenne. Vincent Duluc, journaliste de l’Equipe, a tenu à prendre la défense du numéro 7 parisien qui revient de blessures et qui a besoin d’enchaîner les matches pour retrouver son meilleur niveau.

“Kylian Mbappé a besoin de jouer. Il est revenu de blessure au moment de l’Equipe de France, il manque de compétition. Moi cette semaine en Ligue des Champions, je ne l’ai pas trouvé mauvais. Sur le but de Neymar, il part loin et il joue son rôle. Contre Manchester, je ne l’ai pas trouvé nul, pas au niveau de Neymar mais…Je pense que le problème est plus physique, il a besoin de jouer, de jouer un peu plus, défend Duluc sur le plateau de L’Equipe du Soir. Ce ne peut lui faire que du bien de jouer ce genre de match (Montpellier, ndlr). […] Accessoirement, pour quelqu’un qui n’est pas très bon il est quand même à 12 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison. […]Je pense qu’il est à un moment à marée basse dans sa carrière mais ce n’est pas catastrophique.”